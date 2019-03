Zahl der Toten nach Hochhaus-Brand in Dhaka auf 25 gestiegen

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf 25 gestiegen. Feuerwehrleute durchkämmten am Freitag das teilweise ausgebrannte Gebäude in der Hauptstadt Dhaka auf der Suche nach möglichen weiteren Opfern. Unter den Toten sind mindestens sechs Menschen, die auf der Flucht vor den Flammen aus dem 22-stöckigen Hochhaus gesprungen waren.

Die Ermittler kündigten eine Vernehmung des Eigentümers an. Dabei solle geklärt werden, ob in dem Büroturm die Vorschriften zur Brandsicherheit eingehalten wurden. Nach dem Brand im Einkaufsviertel Banani waren Vorwürfe laut geworden, das Hochhaus habe nicht über geeignete Löschvorrichtungen verfügt, es habe nicht ausreichend Notausgänge gegeben und das Gebäude sei illegal ausgebaut worden.