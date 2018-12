Zahl der Toten durch Tsunami in Indonesien stieg auf 281

Die Zahl der Todesopfer durch die Tsunami-Katastrophe in Indonesien ist auf mindestens 281 gestiegen. Mehr als 1.000 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag. Die Zahl der Opfer drohe weiter zu steigen. Zuletzt war die Zahl der Toten mit 222 angegeben worden.

Die Flutwellen waren am Samstag nach einem Vulkanausbruch ohne Vorwarnung über Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda hereingebrochen. Die Flutwellen trafen im Süden Sumatras und im Westen Javas an Land. Hunderte Gebäude wurden zerstört.