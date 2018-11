Zahl der Toten durch Landminen angestiegen

Immer mehr Menschen sterben durch Landminen. Wie die Internationale Kampagne gegen Landminen am Dienstag in Genf mitteilte, wurden durch die heimtückischen Sprengkörper im vergangenen Jahr 2.793 Menschen getötet und mehr als 4.400 verletzt. Im Vorjahr waren rund 2.100 Personen durch Landminen gestorben, 2015 etwa 1.700. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher sein.

Laut dem Bericht gibt es aus Myanmar gesicherte Informationen, dass der Staat dort in den vergangenen zwölf Monaten neue Landminen gelegt habe. Bei den Konflikten in Afghanistan, Kolumbien, Indien, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand und im Jemen seien neue Minen von nicht-staatlichen Gruppen eingesetzt worden. Auch in Europa gebe es Gebiete, in denen Landminen eine Gefahr sind. So seien in Bosnien-Herzegowina und Kroatien noch größere Areale betroffen.