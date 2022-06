Zahl der Reichen steigt - Plus 8 Prozent in Österreich

Der Klub der Dollar-Millionäre ist im zweiten Coronajahr 2021 weltweit kräftig gewachsen, in Österreich stieg die Zahl der Reichen um acht Prozent. Das waren um 13.000 Dollar-Millionäre mehr als 2020, insgesamt waren es dem internationalen Beratungsunternehmen Capgemini zufolge hierzulande über 176.000. Dank der Konjunkturerholung und gestiegener Börsenkurse häuften die sehr Wohlhabenden zudem mehr Vermögen an.

Auch in Deutschland wurden die Reichen im vergangenen Jahr reicher. Der Klub der Dollar-Millionäre wuchs den Angaben zufolge um knapp 100.000 Personen oder 6,4 Prozent auf 1,63 Millionen Mitglieder. Ihr Gesamtvermögen stieg um 7,4 Prozent auf rund 6,3 Billionen Dollar. Deutschland zählt damit weiterhin zu den Ländern mit den meisten Dollar-Millionären. An der Spitze stehen die USA (7,46 Millionen), gefolgt von Japan (3,65 Millionen). China rangiert hinter Deutschland auf Platz vier mit 1,54 Millionen vermögenden Privatleuten. Insgesamt konzentrieren sich 63,6 Prozent aller Dollar-Millionäre weltweit in diesen vier Ländern.