Zahl der Pflegegeldbezieher zum Halbjahr leicht gestiegen

Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist zum Halbjahr 2021 im Jahresvergleich leicht gestiegen. Zuletzt (Stand Juni 2021) erhielten 466.410 Personen die Geldleistung, wie aus den aktuellsten Daten des Sozialministeriums hervorgeht. Das bedeutet ein leichtes Plus von 1.428 Personen bzw. 0,3 Prozent gegenüber Juni 2020 (464.982 Bezieher). Im Vergleich zum Vormonat Mai gab es um 469 Anspruchsberechtigte mehr (+0,1 Prozent).

Die Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe änderte sich wenig. So entfielen im Juni 27,9 Prozent auf Stufe 1, 21,4 Prozent auf Stufe 2, 18,6 Prozent auf Stufe 3, 14,6 Prozent auf Stufe 4, 11,2 Prozent auf Stufe 5, 4,3 Prozent auf Stufe 6 und zwei Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Bedarf nach Stunden.