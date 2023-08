Zahl der Opfer auf Maui steigt auf 110 - Hunderte vermisst

Die Zahl der Toten nach den Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui steigt offiziellen Angaben auf 110. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, Hunderte von Menschen gelten noch immer als vermisst, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Suchtrupps mit Leichenhunden hatten bis Dienstag 38 Prozent des Katastrophengebietes durchkämmt. Die Zahl der eingesetzten Suchhunde soll auf 40 verdoppelt werden.

US-Präsident Joe Biden wird nach offiziellen Angaben am Montag nach Hawaii reisen, um sich ein Bild von den Verwüstungen durch die Waldbrände zu machen, die in der vergangenen Woche große Teile des Ferienortes Lahaina auf Maui zerstört haben. Er kündigte umfangreiche Hilfe an. "Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die Menschen auf Hawaii alles bekommen, was sie brauchen, um sich von dieser Katastrophe zu erholen", erklärte Biden auf der Social-Media-Plattform Twitter (X). Die Regierung werde die Kosten für 30 Tage Nothilfe übernehmen, bisher seien bereits 2,3 Millionen Dollar an betroffenen Familien geflossen und mehr als 1300 Hilfsanträge genehmigt worden, sagte die Leiterin der Federal Emergency Management Agency (FEMA), Deanne Criswell.