Zahl der Mindestsicherungsbezieher nimmt ab

Die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe ist im Jahr 2022 ein weiteres Mal zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria. Im Jahresschnitt bezogen knapp 190.000 Menschen in Österreich eine der beiden Leistungen. Das waren gut 9.000 weniger als im Jahr 2021. Im Vergleich zum Jahr 2017 beträgt der Rückgang sogar fast 50.000 Personen.

Der mit Abstand größte Anteil der Betroffenen lebt in Wien. Gut 134.000 der fast 190.000 Bezieher (im Schnitt) wohnen in der Bundeshauptstadt. Doch ist in Wien wie in allen Bundesländern im Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen gewesen.