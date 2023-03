Live ab 10 Uhr: APA-Video überträgt heute die Pressekonferenz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zum Thema "Kinderunfallbilanz Österreich".

Die tödlichen Unfälle der vergangenen Wochen zeigen, die Zahl der Kinderunfälle in Österreich steigt weiter. Damit gehören Unfälle im Straßenverkehr, Haushalt oder Freizeitbereich zu den höchsten Gesundheitsrisiken für Kinder in unserem Land.

Anlässlich der nun zur Verfügung stehenden aktuellen Daten lädt das

Kuratoriums für Verkehrssicherheit am Donnerstagvormittag zur Pressekonferenz. "Die aktuelle Unfallbilanz, Analysen und neueste Erkenntnisse in Bezug auf Unfallereignisse werden ebenso vorgestellt wie notwendige Maßnahmen, die in Österreich (längst) umgesetzt werden müssen."