Zahl der Hungerleidenden auf der Welt neuerlich gestiegen

Die Zahl der hungerleidenden Menschen steigt wieder - unter anderem als Folge von Konflikten und Klimawandel. Im Jahr 2017 hatten 821 Millionen Menschen, etwa jeder neunte Erdenbewohner, zu wenig zu essen, wie die Landwirtschaftsorganisation (FAO) und weitere UN-Organisationen am Dienstag in Rom mitteilten.

Jahrelang sank die Zahl der Hungerleidenden. Bis 2030 wollen die Vereinten Nationen den Hunger in der Welt eigentlich ganz überwunden haben. “Der Welthunger stieg in den letzten drei Jahren an und erreicht wieder Werte wie vor einem Jahrzehnt”, heißt es nun in dem Bericht. Die Lage verschlimmere sich in Südamerika – vor allem in Venezuela – und in den meisten Regionen Afrikas. Südlich der Sahara war 2017 jeder vierte Mensch von chronischem Hunger betroffen.