Zahl der Gewaltopfer unter Frauen und Kindern alarmierend

Als "alarmierend und inakzeptabel" hat Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer Psychologen (BÖP), die hohe Zahl von Frauen und Kindern in Österreich bezeichnet, die Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt werden. "Ein Ende ist leider nicht abzusehen", erklärte sie anlässlich der noch bis 10. Dezember laufenden Kampagne "16 Tage gegen Gewalt".

Befragungen würden zeigen, das jeder fünften Frau in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt zugefügt wurde, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Bei Kindern und Jugendlichen würden 30 Prozent der Mädchen und sogar 40 Prozent der Burschen angeben, subjektiv Gewalt erlebt zu haben. “Gewalt gegen Frauen und Kinder ist als ein Problem zu verstehen, das uns alle als Gesellschaft angeht”, sagte die BÖP-Präsidentin. Tausende Psychologen versuchten in Österreich daher Betroffenen bei der Bewältigung von Gewalterlebnissen zu helfen.