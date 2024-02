Zahl der getöteten Journalisten stark angestiegen

Infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat die Zahl der getöteten Journalisten laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit Jahren erreicht. Insgesamt seien 2023 weltweit 99 Medienschaffende getötet worden, mehr als drei Viertel von ihnen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten CPJ-Bericht.

In den ersten drei Monaten des im Oktober begonnenen Krieges zwischen Israel und der Hamas seien mehr Journalisten getötet worden als jemals in einem einzelnen Land über ein ganzes Jahr hinweg, erklärte das CPJ. 77 Journalisten und andere Medienschaffende seien infolge des Gazakrieges getötet worden. 72 von ihnen seien Palästinenser gewesen, die bei israelischen Angriffen getötet worden seien. Hinzu kämen drei Libanesen und zwei Israelis.

Medienschaffende im Gazastreifen seien "Zeugen an vorderster Front", erklärte CPJ-Geschäftsführerin Jodie Ginsberg. Der "immense Verlust" unter palästinensischen Journalisten werde langfristige Auswirkungen auf den Journalismus haben - "nicht nur in den palästinensischen Gebieten, sondern in der gesamten Region und darüber hinaus".