Zahl der Fusionen und Übernahmen auf Zehn-Jahres-Tief

Übernahmen wie Rene Benkos Kaufhausdeals (Kika/Leiner, Kaufhof) oder Niki Laudas Airline-Kauf und anschließender Weiterverkauf an Ryanair haben 2018 Schlagzeilen gemacht. Der Zahl nach waren Fusionen und Übernahmen (M&A) in Österreich heuer aber nicht das ganz große Thema. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der Zusammenschlüsse sogar ganz deutlich zurückgegangen.

Zu den Summen, um die es geht, ist öffentlich nicht allzu viel bekannt. Viele Teilnehmer hüllen sich zumindest eine Zeit lang zu Kaufpreisen und Verkaufserlösen in Schweigen. Von zehn Transaktionen wird in der Regel nur von drei die Kaufsumme bzw. der Verkaufserlös veröffentlicht. Im aktuellen M&A-Monitor Austria stellen die Berater von Deloitte deshalb auch stärker auf die Zahl der Zusammenschlüsse ab. Die waren auch in Österreich deutlich rückläufig.

Größere Änderungen haben die Experten bei der Herkunft der Käufer festgestellt. So geht die Zahl der “Domestic Deals”, also wo ein österreichisches Unternehmen ein anderes österreichisches Unternehmen kauft, in Relation tendenziell zurück. 2018 waren rund 18 Prozent der Deals rein national. Vor zehn Jahren lagen die innerösterreichischen Abschlüsse noch bei 36 Prozent. Heuer wurden bis Herbst 28 “Domestic Deals” gezählt (1-9 2017: 41).

Der Trend gehe also klar in Richtung Internationalisierung, heißt es in der Studie. In den ersten drei Quartalen 2018 wurden 91 österreichische Unternehmen verkauft. Bei 63 davon kam ein ausländischer Investor zum Zug – das waren 70 Prozent. Ausländische Käufer sind hierzulande am meisten an eher kleinen Firmen aus den Branchen Tech, Medien, Telekommunikation, Software interessiert, vor allem an sogenannten “hidden champions”. Damit kommen sie zu spezialisiertem Know-how.