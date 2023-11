Zahl der Flutopfer in Somalia stieg auf fast 100 Tote

In den vergangenen Wochen sind in Somalia fast hundert Menschen bei Überflutungen ums Leben gekommen. Wie die UNO-Nothilfeorganisation OCHA am Mittwoch berichtete, stieg die Zahl der Toten auf 96, 746.000 Menschen flohen vor den Fluten aus ihren Städten und Dörfern. Insgesamt werde von zwei Millionen betroffenen Menschen in dem Land am Horn von Afrika ausgegangen. Auch das ostafrikanische Nachbarland Kenia ist stark betroffen, dort starben bereits mindestens 120 Menschen.

Die Überschwemmungen sind eine Folge des anhaltenden Regens im Zusammenhang mit dem Wetterphänomen El Niño. In den vergangenen Jahren war Somalia schwer von Dürre gezeichnet. Das durch eine Erwärmung des tropischen Pazifik entstehende El Niño-Phänomen verursacht unter anderem eine "Umkehrung" des Wetters mit schwerem Regen in Dürregebieten und Trockenheit in sonst niederschlagsreichen Gebieten.