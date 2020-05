Zahl der Fahrraddiebstähle im Vorjahr erneut gesunken

Im Vorjahr sind in Österreich insgesamt 20.805 Fahrräder gestohlen worden. Das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. 64 Prozent der angezeigten Fahrraddiebstähle passierten in den Landeshauptstädten.

In allen Bundesländern - mit Ausnahme Vorarlberg - wurden im Vorjahr weniger Fahrräder entwendet. Außer in St. Pölten ist in allen Landeshauptstädten die Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken. In Wien ist die absolute Zahl mit 7.354 Diebstählen am höchsten, gefolgt von Graz mit 1.357. Bezogen auf die Einwohnerzahl gibt es in der Stadt Salzburg die meisten Fahrraddiebstähle, nämlich 79 pro 10.000 Einwohner, in Innsbruck sind es pro 10.000 Einwohner 68, in St. Pölten 62, in Klagenfurt 60, in Linz 52, in Graz 47, in Wien 39 und in Eisenstadt 16.