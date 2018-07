Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen zum Halbjahr stabil

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) hat im ersten Halbjahr heuer 2.737 Firmenpleiten erfasst. Wöchentlich wurden 105 Firmen insolvent. Das ist trotz starkem Wirtschaftswachstums ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017. Die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen ging aber um 1 Prozent auf 1.514 zurück. Die Passiva stiegen um ein Sechstel auf 1,15 Mrd. Euro.

Überproportional sind die Steigerungen im Bereich der eröffneten Privatinsolvenzen, nachdem die Rechtslage Ende 2017 verändert worden war. Es gibt ein Plus von gut 86 Prozent auf 5.544. Auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 ist das ein Plus von gut 31 Prozent, so der AKV. Die Passiva stiegen von 336 auf 949 Mio. Euro. Die Durchschnittsverschuldung stieg von 113.000 auf 171.000 Euro. Vor allem frühere Unternehmen mit hohem Schuldenstand nutzen die neuen Privatinsolvenzregeln.