Die Zahl der Einbürgerungen steigt weiter. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde laut Statistik Austria die österreichische Staatsbürgerschaft an insgesamt 6.971 Personen verliehen. Damit gab es um 115 Einbürgerungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (+1,7 Prozent). Der seit dem Jahr 2011 beobachtbare Trend steigender Einbürgerungszahlen setzte sich somit weiter fort.

In sechs Bundesländern wurden in den ersten drei Quartalen 2018 mehr Personen eingebürgert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zuwächse waren im Burgenland (+36,8 Prozent auf 119 Einbürgerungen) am deutlichsten, gefolgt von Niederösterreich (+25,4 Prozent auf 1.164), Oberösterreich (+7,6 Prozent auf 853), Tirol (+5,8 Prozent auf 403), Kärnten (+4,5 Prozent auf 279) und Wien (+3,2 Prozent auf 3.083). Einen Rückgang gab es in der Steiermark (-15,5 Prozent auf 541), in Vorarlberg (-18,7 Prozent auf 261) und in Salzburg (-38,4 Prozent auf 231).