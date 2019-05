Vorarlberg bürgert weiterhin fleißig ein

Die Zahl der Einbürgerungen ist im 1. Quartal 2019 weiter gestiegen. Laut Statistik Austria erhielten von Jänner bis März plus 19,1 Prozent Personen die österreichische Staatsbürgerschaft.

106 eingebürgerte Personen in Vorarlberg

Vorarlberg bürgerte im genannten Zeitraum 106 Personen ein. Das ist Plus von 19,1 Prozent. Damit liegt das westlichste Bundesland im Österreichvergleich an dritter Stelle In Salzburg waren die relativen Zuwächse am deutlichsten (plus 85,7 Prozent auf 143 Einbürgerungen), gefolgt von Oberösterreich (plus 34,5 Prozent auf 394), Wien (plus 17 Prozent auf 1.262), Steiermark (plus 8 Prozent auf 230) und Tirol (plus 4,1 Prozent auf 152).