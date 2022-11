Zahl der Ebola-Toten in Uganda steigt

Im ostafrikanischen Uganda ist die Zahl der Todesfälle nach einer Ebola-Infektion auf 43 angestiegen. Wie der Sprecher des ugandischen Gesundheitsministeriums, Emmanuel Ainebyoona, am Freitag mitteilte, sind mittlerweile insgesamt 130 Infektionen in sieben Bezirken des Landes bestätigt. Der aktuelle Ausbruch war bekannt geworden, nachdem ein 24-jähriger Mann Ende September gestorben war. Nach dem Tod wurde bei dem Patienten die seltene Sudan-Variante des Virus nachgewiesen.

Ainebyoona sagte, dass das Land in Zusammenarbeit mit der WHO an einem Plan arbeite, Ebola-Impfstoffe zu verabreichen. In einer ersten Phase sollen gut 400 Impfdosen an Ärzte und Gesundheitspersonal verabreicht werden. Bei den Impfstoffen handelt es sich nach WHO-Angaben allerdings nicht um lizenzierte Vakzine.