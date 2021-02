Zahl der Corona-Toten in den USA überspringt 500.000

In den USA sind mittlerweile mehr als eine halbe Million Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl stieg bis Montagnachmittag (Ortszeit) auf 500.054. Das ergab eine Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters von Daten des öffentlichen Gesundheitswesens. Gleichzeitig wurden inzwischen mehr als 28 Millionen Infektionen bestätigt. In beiden Fällen liegen die USA deutlich vor jedem anderen Land der Welt.

Ungefähr knapp ein Fünftel aller Corona-Todesfälle weltweit wurde in den USA verzeichnet - obwohl in dem Land nur vier Prozent der Weltbevölkerung leben. Ein Grund für die hohen Zahlen sehen Kritiker im Umgang mit der Pandemie, die Bidens Vorgänger Donald Trump lange heruntergeredet hatte. Biden löste nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl Trump am 20. Jänner ab und erklärte umgehend die Bekämpfung der Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen zu seiner obersten Priorität.