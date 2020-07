Zahl der Corona-Neuinfizierten im Land wieder dreistellig

Die Zahl der in Österreich neu mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in den vergangenen 24 Stunden wieder dreistellig gewesen. Mit Stand 9.30 Uhr waren 119 Personen betroffen, informierte das Innenministerium am Dienstag. Bisher gab es damit in Österreich 20.677 positive Testergebnisse.

Mit aktuellem Stand sind österreichweit 713 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 18.379 wieder genesen. Derzeit befinden sich 89 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 15 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 3, Kärnten: 3, Niederösterreich: 23, Oberösterreich: 30, Salzburg: 4, Steiermark: 12, Tirol: 5, Vorarlberg: 3 und Wien: 36.