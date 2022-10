Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter hoch

Österreich ist weiterhin von einer neuen Coronawelle erfasst: Am Mittwoch wurden von der AGES 14.233 Neuinfektionen registriert, in den Krankenhäusern ist die Zahl der Patientinnen und Patienten um 131 auf 2.116 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte wieder auf einen Wert über 1.000 und betrug 1.013 Fälle je 100.000 Einwohner.

Mit Mittwoch gab es in Österreich 130.894 aktive Fälle, um 7.651 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn wurden 5.210.285 bestätigte Infektionen registriert. Genesen sind 5.058.597 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6.580 als wieder gesund. Zwei Todesfälle wurden am Vortag gemeldet, geht aus dem Update der AGES von Donnerstag hervor.