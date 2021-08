Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 1.602 Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Österreich weiter: In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) 1.602 weitere Fälle einer SARS-CoV-2-Infektion dazu gekommen, allein in Wien waren es 578. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner erstmals seit Mai wieder über 100, genau bei 102,3. Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar.

So gab es zum ersten Mal seit längerem wieder mehr als 100 Covid-Kranke auf Intensivstationen. 104 Menschen müssen sich derzeit intensivmedizinischer Betreuung in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung unterziehen, um neun mehr als am Donnerstag. Davor lagen letztmals am 13. Juni mehr als 100 Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen. Die Zahl der Spitalspatienten insgesamt stieg gegenüber Donnerstag um fünf auf 420.