Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt weiter niedrig

Die Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tages-Inzidenz bleiben in Österreich weiter auf einem niedrigen Niveau. In den vergangenen 24 Stunden wurden nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Dienstag, 9.30 Uhr) weitere 117 Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Der Wert bewegte sich damit deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 218. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 17,2 pro 100.000 Einwohner.

Allerdings wurden am Dienstag wieder relativ viele Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nachgewiesen. Demnach starben in den vergangenen 24 Stunden sechs Menschen an oder mit Covid-19, im Sieben-Tages-Schnitt waren es drei Corona-Tote pro Tag. Seit Beginn der Pandemie starben 10.668 Menschen an oder mit Covid-19, das sind statistisch gesehen 119,9 Tote pro 100.000 Einwohner.