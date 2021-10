Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an

Die 7-Tages-Inzidenz in Vorarlberg ist am Sonntag auf 175,1 gestiegen.

Stand Sonntag 16 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 171 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 36 Genesungen, das ist der höchste Wert an Neuinfektionen seit 30. April. Bis Sonntagmorgen kamen 75 weitere Neuinfektionen sowie 56 Genesungen dazu.