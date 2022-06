„Zämmako z’Wyllar“

Das neue Weiler Pfarrheim wird ein Ort der Begegnung.

In der Dorfmitte von Weiler entsteht das Pfarrheim mit neuem Treffpunkt und Veranstaltungsort. Ein barrierefreies Haus mit Vorplatz bietet die Möglichkeit für Kommunikation und Begegnung. Dieses Vorhaben ist ein LEADER-Projekt und wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, dem Land Vorarlberg und der Europäischen Union unterstützt.

Wir sind KLAR!

Der neue Platz des Pfarrzentrums wird im Sinne der Maßnahmen der KLAR!-Region ein kühler Platz im Ort und ein Platz der Begegnung sein, der die Kommunikation und das Miteinander der Menschen, von Familien, von Alt und Jung, von alt Eingesessen und neu Zugezogenen fördert. Der Standort in der Dorfmitte bietet dafür ideale Möglichkeiten. Der Vorplatz wird eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlen und dabei dezent im Hintergrund bleiben. Einen Beitrag zur Klimawandelanpassung leisten schattenspendende Bäume, begrünte Dachflächen, die Vermeidung von Oberflächenversiegelungen und Überhitzung sowie naturnahe und standortgerechte Bepflanzungen.

Ökologische Kriterien

Das Gebäude, geplant vom Weiler Architekten DI Michelangelo Zaffignani, wird bis auf das UG in Holzbauweise errichtet. Die Wahl der Materialisierung erfolgte nach Kriterien der Langlebigkeit. Die Qualität der eingesetzten Materialien soll ein würdiges Altern des Gebäudes zulassen. In den Innenräumen kommen, ausgesucht nach ökologischen Kriterien, rein natürliche Baustoffe zur Anwendung. Warme und optisch „weiche“ Materialien stärken das Wohlbefinden der Personen im Gebäude. Für die konstruktiven Bauteile, Fassadenverkleidungen und für den Innenausbau werden regionale Ressourcen genutzt.

Einweihung 2023

Im Rahmen der Schöpfungsverantwortung erfolgt die ökologische und energieeffiziente Bauausführung in Niedrigenergiebauweise, mit dem Einsatz von Wärmepumpen und einer 10 kWp- Photovoltaikanlage zur Versorgung des Pfarrheims und des Pfarrhauses mit grünem Strom. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ressourcenschonend von Handwerkern aus Weiler und der näheren Umgebung.

Bevölkerung mit im Boot

Bereits im Planungsstadium wurden die Wünsche und Erwartungen der Dorfbevölkerung an das neue Pfarrheim hinterfragt und in den Planungen berücksichtigt. Am vergangenen Fronleichnamstag wurden alle Interessierten von der Pfarre zur Baustellenführung mit Michelangelo Zaffignani und den Pfarrkirchenräten Werner Fritz und Kurt Ludescher eingeladen. Gerne informierten sich die Weilerinnen und Weiler sowie die Nachbarn aus den umliegenden Gemeinden, die im Rahmen einer umfassenden Förderaktion die Projekte der Pfarre großzügig unterstützen.