zäm kocha mit Denise Amann

Vorarlbergs erste Online-Kochshow am 12. März ab 12:30 Uhr

In Zeiten wie diesen suchen wir alle nach dem einen oder anderen Lichtblick. Da hilft es, sich auf das Schöne im Leben zu konzentrieren: Essen. Und Trinken.

Nachdem die Situation für die Gastronomie immer noch kompliziert ist, möchten VOL.AT und Ländle TV zusammen mit der Initiative #zäm ein klein wenig Genuss-Inspiration in die heimischen Küchen liefern. In Vorarlbergs erster Online-Kochshow erwartet uns ein kulinarischer Frühlingsgruß: Die wunderbare Denise Amann (Mizzigreen) kocht mit und für uns Lachsforelle auf Bärlauchcreme mit Radieschentartar und Salzkartoffeln. Schmeckt gut, tut gut und gelingt in 30 Minuten – versprochen!