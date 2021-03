zäm kocha mit Denise Amann: Vorarlbergs erste Online-Kochshow am 12. März

In Zeiten wie diesen suchen wir alle nach dem einen oder anderen Lichtblick. Da hilft es, sich auf das Schöne im Leben zu konzentrieren: Essen. Und Trinken.

Nachdem es immer noch unklar ist, ob und wie unsere Gastronomie wieder öffnen kann, möchten VOL.AT und Ländle TV zusammen mit der Initiative #zäm ein klein wenig Genuss-Inspiration in die heimischen Küchen liefern.

In Vorarlbergs erster Online-Kochshow erwartet uns ein kulinarischer Frühlingsgruß: Die wunderbare Denise Amann ( Mizzigreen ) kocht mit und für uns Lachsforelle auf Bärlauchcreme mit Radieschentartar und Salzkartoffeln. Schmeckt gut, tut gut und gelingt in 30 Minuten – versprochen!

Was ihr sonst noch wissen müsst: „#zäm leben in der Region“ stellt Menschen vor, die branchenübergreifend und durch ihren bewussten Umgang mit regionalen Produkten unseren Lebensraum nachhaltig prägen. Gestartet wurde die Initiative im letzten Jahr von Bodensee Vorarlberg Tourismus. Denise Amann passt perfekt in dieses Schema. Für die langjährige Küchenchefin, Fernsehköchin und Buchautorin sind es die hochwertigen Zutaten aus der Region und die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten, die ihren kreativen Stil definieren.