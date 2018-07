Zadie Smith erhielt Staatspreis für europäische Literatur

Die britische Autorin Zadie Smith hat am Freitag in der Stadt Salzburg den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2018 erhalten. Kulturminister Gernot Blümel und Landeshauptmann Wilfried Haslauer überreichten der 42-jährigen Schriftstellerin den mit 25.000 Euro dotierten Preis bei einem Festakt im Solitär der Universität Mozarteum Salzburg.

“Wenn ich schreibe, möchte ich Zugang finden zu den unausgesprochenen Gefühlen rund um das Andere und mich dadurch selbst aus ihren Fängen befreien, denn die wahre existenzielle Bedrohung ist aus meiner Sicht das Verinnerlichen des Unausgesprochenen.” Die mächtigste Waffe des Faschismus bestehe darin, dass er sich auf Gefühle berufe und die Behauptung aufstelle, “alle empfinden das so, aber nur wir trauen uns, es laut zu sagen”, so die Autorin. “Dabei ist das, was sich da getraut wird, nur ein ganz ursprünglicher Schrei: Blut, Boden, Heimat.”

Geboren als Tochter eines englischen Vaters und einer jamaikanischen Mutter in London im Jahr 1975, studierte Smith Englisch in Cambridge und erlangte mit ihrem ersten Roman “Zähne zeigen”, der ein zeitgenössisches, multikulturelles London durch die Brille dreier ethnisch diverser Familien schildert, schnell internationale Beachtung – der Roman wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und fürs Fernsehen adaptiert. Gefeiert wurden auch ihre Folgeromane, insbesondere “Von der Schönheit” (2005) und “London NW” (2012), das in jenem Londoner Viertel spielt, in dem Smith selbst aufgewachsen ist. Heute ist sie als Professorin der New York University sowohl in London, als auch im Big Apple zu Hause. Sie hat für ihre Bücher bereits zahlreiche Preise erhalten und neben fiktionalen Werken auch Essay-Sammlungen veröffentlicht.