Zadic sieht in Causa Ischgl kein Problem mit StA. Innsbruck

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sieht keine Befangenheit der Staatsanwaltschaft Innsbruck, in der Causa Ischgl zu ermitteln. Es "liegen derzeit keine Gründe vor", um das Verfahren einer anderen Staatsanwaltschaft zu übertragen, antwortete Zadic auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage vom Tiroler NEOS-Abgeordneten Johannes Margreiter.

Margreiter hatte in der schriftlichen Anfrage gefragt, ob erwogen wurde, das Verfahren gemäß Paragraf 28 StPO einer anderen Staatsanwaltschaft außerhalb des OLG Sprengels Innsbruck zu übertragen, um allfällige Befangenheiten zu vermeiden. Indes wurde in der Anfragebeantwortung bekräftigt, was die Staatsanwaltschaft Innsbruck ohnehin bereits vergangene Woche bekannte gegeben hatte - nämlich, dass die Polizei mit weiteren Erhebungen beauftragt wurde und dass sich die Ermittlungen weiterhin gegen Unbekannt und nicht gegen bestimmte Personen als Beschuldigte richten.