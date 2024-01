Zadic kündigt Aufstockung des Richter-Journaldiensts an

Nach dem Erkenntnis der Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Handy-Sicherstellung geht Justizministerin Alma Zadic (Grüne) von einem deutlichen Mehrbedarf an Richtern aus. "Da es nach dem VfGH-Erkenntnis bei Sicherstellung von Handys eine richterliche Genehmigung braucht, werden wir im Journaldienst aufstocken müssen", so Zadic zur APA. "Daher werden wir wesentlich mehr Richterinnen und Richter brauchen." Konsequenzen dürften die Signa-Pleiten nach sich ziehen.

Laut VfGH nicht möglich sei eine Trennung zwischen einer wie bisher gehandhabten Sicherstellung des Handys und einer erst mit richterlicher Genehmigung durchgeführten Auswertung der Daten, so Zadic. Für die häufigen Fälle, in denen Gefahr im Verzug sei, müsse man daher eben über eine Aufstockung des Richter-Journaldienstes reagieren.

"Der Hauptfall der Anwendung sind nicht die bekannten politischen Verfahren - da hat es ja gerichtlich genehmigte Hausdurchsuchungen gegeben", so Zadic. "Klassischer Fall ist, wenn die Polizei im Rahmen eines Suchtmitteldelikts jemanden anhält, das Handy abnimmt, inkriminierende Chats abfotografiert und das dann der Staatsanwaltschaft schickt, ähnlich auch bei Cybermobbing", so Zadic. Bei fehlenden Sicherstellungsmöglichkeiten herrsche die Gefahr, dass Beschuldigte dann inkriminierende Daten löschen.

Auswirkungen könnten die Vorgänge rund um die Signa-Pleiten haben. "Wir führen gerade eine umfassende Prüfung und Evaluierung vor, ich bin kein Freund von unüberlegten Schnellschüssen", meinte Zadic. "Was wir verhindern müssen, ist, dass Unternehmen bewusst falsche Jahresabschlüsse rechtswidrig nicht an die Firmenbuchgerichte vorlegen und die verhängten Geldstrafen dann einfach lächelnd akzeptieren. Hier müssen wir nachschärfen, damit rechtswidrige Verhaltensweisen nicht einfach hingenommen werden. Diese Praktiken müssen ein Ende haben."

Bei der bereits budgetär beschlossenen Ausweitung des Verteidigerkostenersatzes kündigte Zadic auch weitere Ressourcen für die Justiz an. Künftig müssen ja Richterinnen und Richter diesen bemessen - eine konkrete Regelung gibt es noch nicht. Bei einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens werde man wohl mit Pauschalbeträgen arbeiten, so die Ministerin. Bei einem Freispruch müssten Angeklagte einen dem konkreten Prozess angemessenen Verteidigungskostenersatz erhalten.

In der Diskussion über eine unabhängige Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaften will Zadic nicht von ihrer Vorstellung eines Gremiums bzw. Senats an der Spitze abrücken. Die ÖVP beharrte hier zuletzt auf einer monokratischen Behörde mit einer dem Parlament verantwortlichen Person an der Spitze. "Wenn eine Person zu lange zu viel Macht hat, halte ich eine Bündelung für gefährlich", so Zadic. "Erstens weiß man nie, wie Menschen mit Macht sich nach einer gewissen Zeit verhalten. Zweitens lässt sich eine einzige Person viel leichter von Parteien oder der Öffentlichkeit instrumentalisieren."