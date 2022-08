Yuja Wang bei Einspringerkonzert in Salzburg gefeiert

Des einen Leid, des anderen Freud. Schmerzen im Arm von Evgeny Kissin sorgten dafür, dass die junge Pianistin Yuja Wang am Freitagabend zu einem Spontandebüt als Solistin bei den Salzburger Festspielen kam. Das Publikum feierte sie im Haus für Mozart für ihren Mut.

Es war nicht Wangs erster Auftritt bei den Salzburger Festspielen, bereits 2015 (da war Wang gerade einmal 28) hinterließ sie an der Seite von Violinist Leonidas Kavakos mächtig Eindruck an der Salzach. Seit dem ist viel passiert, die Pianistin in der ganzen Welt als Solistin herum gekommen, nur eben nie nach Salzburg. Jetzt also durch Zufall, aber keineswegs unvorbereitet, denn die chinesische Pianistin hat in der Branche den Ruf sehr spontan zu sein.