Youtuber droht wegen inszenierten Flugzeugabsturzes Haft

Weil er für hohe Klickzahlen sein Flugzeug absichtlich zum Absturz brachte, drohen einem Youtuber aus den USA bis zu 20 Jahre Haft. Der Pilot Trevor Jacob hatte ein spektakuläres Video von dem Absturz und dessen Folgen auf der Internetplattform Youtube veröffentlicht, das mehr als drei Millionen Mal aufgerufen wurde. Wie die US-Behörden am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten, hatte er das Unglück allerdings extra inszeniert und danach die Ermittlungen dazu behindert.

Sich mithilfe eines Selfie-Sticks filmend sprang der heute 29 Jahre alte Jacob im November 2021 aus dem abstürzenden Flugzeug mit einem Fallschirm über dichter Vegetation im kalifornischen Nationalpark Los Padres ab. Überall am Flugzeug befestigte Kameras hielten den Sinkflug der außer Kontrolle geratenen einmotorigen Maschine und ihren Absturz fest.

Als er schließlich an einer Wasserquelle Halt macht, kommt in den Aufnahmen ein Fahrzeug des Weges und rettet den Piloten rechtzeitig vor dem Einbruch der Nacht.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA leitete eine Untersuchung zu dem Absturz ein und wies Jacob an, das Wrack des Flugzeugs nicht zu entsorgen. Den Behörden sagte der Pilot, er wisse nicht, wo sich das Wrack befinde, aber laut einer in Los Angeles eingereichten Klageschrift hatte er zwei Wochen nach dem Absturz mit einem Freund das Wrack mit einem Hubschrauber aus dem Wald geborgen. Zuvor hatte er demnach bereits Daten der Kameras an Bord gesichert.