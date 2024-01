younion bleibt einzige Fußball-Gewerkschaft in Österreich

Die Gewerkschaft younion bleibt die einzige Fußball-Gewerkschaft in Österreich. Wie das Bundeseinigungsamt am Donnerstag schriftlich mitteilte, wurde der Antrag der "Vereinigung der Fußballer" (VdF) auf Kollektivvertragsfähigkeit abgelehnt, weil die erforderlichen Grundlagen nicht erfüllt worden seien. Das Verfahren lief über acht Monate.

Die VdF war Ende des Vorjahres aus dem österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) ausgetreten. Die als Mitglied der weltweiten Vertretung der Profifußballer FIFPro agierende Spielervereinigung führte in den Verhandlungen unter anderem an, den Großteil der Spieler hinter sich zu haben. Die Gewerkschaft younion hielt dagegen, bereits in der Vergangenheit bei Gesprächen über den Kollektivvertrag bzw. Rechtsangelegenheiten durch ihre Vertreter federführend gewesen zu sein. Die VdF würde in erster Linie auch nur die Profis und weniger die Amateurspieler vertreten.