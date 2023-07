Yates-Zwillinge gewinnen Auftakt der 110. Tour de France

Das hat es in der Geschichte der Tour de France noch nicht gegeben, auch wenn am Samstag schon die 110. Auflage begonnen hat: Mit Adam Yates (UAE) und Simon Yates (Jayco) haben sich die britischen Zwillingsbrüder nach anspruchsvollen 182 km von und nach Bilbao im spanischen Baskenland nach 4:22:49 Stunden durchgesetzt. Adam lag vier Sekunden vor Simon, der zweifache Tour-Sieger Tadej Pogacar sprintete auf Rang drei (+ 12 Sek.).

Das war schon einmal wichtig in Bezug auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard, der zeitgleich Neunter wurde. Vier Bonussekunden für Rang drei gingen allerdings an Pogacar. Dieser hat nach seinem Sturz bei Lüttich-Bastogne-Lüttich im April im ersten Vergleich mit den Besten seither gezeigt, dass man mit ihm wieder rechnen muss.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte Adam Yates und stellte aber sofort klar, dass sein Kapitän Pogacar der Boss ist. "Als mein Bruder kam, wusste nicht, ob ich mit ihm arbeiten darf. Ich habe via Funk nachgefragt, und sie haben gesagt 'go for it'", sagte er im Interview mit "Eurosport".