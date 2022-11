XXXLutz legte Übernahmeangebot für Home24-Aktionäre

XXXLutz will home24 nach Übernahme von der Börse nehmen.

Der österreichische Möbelriese XXXLutz hat den Aktionärinnen und Aktionären des Berliner Online-Möbelhändlers Home24 im Rahmen einer Übernahme ein Angebot von 7,50 Euro je Aktie unterbreitet, teilte die XXXLutz-Tochter RAS am Freitag in einer Aussendung mit. Die Führungsspitze von Home24 unterstütze das Angebot. Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 9. Dezember 2022. Der Möbelkonzern beabsichtigt zudem, Home24 nach Durchführung des Angebots von der Börse zu nehmen.

Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 124 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der Home24-Aktie am 4. Oktober 2022, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots, heißt es in der Mitteilung. In Bezug auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie während der letzten drei Monate betrage die Prämie 141 Prozent.

Die XXXLutz-Gruppe hat sich laut eigenen Angaben bereits rund 68,7 Prozent der Stimmrechte bei Home24 gesichert - den Löwenanteil von großen Aktionären, den Rest durch eine bereits durchgeführte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre sowie durch bereits getätigte Aktienerwerbe und andere Instrumente.

Wie viele andere Onlinehändler leidet auch Home24 unter sinkenden Umsätzen, weil die Konsumentinnen und Konsumenten angesichts der geopolitischen Spannungen und der hohen Inflation ihr Geld zusammenhalten. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Quartalen Verluste verbucht. Home24 selbst hatte erst im Frühjahr die Übernahme der Haushaltswaren-Kette Butlers abgeschlossen und sich davon positive Impulse für Umsatz und Gewinn erhofft.

Dazu heißt es in der Mitteilung: "XXXLutz und Home24 sind davon überzeugt, dass XXXLutz als finanziell starker Partner Home24 die notwendige Stabilität und Schlagkraft für die künftige Ausrichtung des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld bieten kann."