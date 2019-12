XL - 222 Männer im Klangrausch

Stimmungsvolles Ambiente beim „Märtle a dr Egg“ lockte viele Besucher an.

Egg. Das Egger Ortszentrum verwandelte sich beim „Märtle“ in einen kleinen aber feinen Marktplatz. Aussteller boten an ihren Marktständen Kreatives, Selbstgemachtes, Naturprodukte, Genuss und Allerhand an. Hunderte Marktinteressierte stimmten sich beim Gang zwischen den prächtig dekorierten Ständen mit ihrem vielfältigen Sortiment auf die Adventszeit ein.

Das Patroziniumsfest „St. Nikolaus“ wird in Egg groß gefeiert. Der Festgottesdienst in der Pfarrkirche Egg wurde von Pfarrer Friedl Kaufmann zelebriert und vom Kirchenchor Egg musikalisch gestaltet. Nicht nur, dass die erste Kerze am Adventkranz angezündet wird und der Besuch des Heiligen Nikolaus ansteht, hat sich auch „s‘ Märtle a dr Egg“ etabliert. Neben den Marktständen, die Handwerkliches, Künstlerisches und Kulinarisches präsentierten, sorgte die Ausstellung des Krippenvereins Sulzberg für weihnachtliche Vorfreude. Auch Glaskunst-Katrin präsentierte ihre Werke. Mit ihren Spezialitäten sorgten verschiedene Ortsvereine für beste Verpflegung. Kuchen und Kaffee konnte man beim „Klosohock“ in der Arche genießen.