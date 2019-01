Xi und Trump versprechen engere Zusammenarbeit

Die USA und China haben am Neujahrstag aus Anlass der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 40 Jahren den weiteren Ausbau ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine Kooperation für beide Seiten am besten sei, hieß es in der Erklärung, die von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde. Trump pries demnach seine "solide Freundschaft" mit Xi.

Ungeachtet des schwelenden Handelskonflikts zwischen beiden Ländern unterstrich der chinesische Staatschef Xi Jinping am Dienstag laut Xinhua in einer Botschaft die Wichtigkeit der Kooperation mit den USA zur Festigung der beiderseitigen Beziehungen und zur Förderung der Stabilität.

Trump lobte laut Xinhua die zurückliegenden vier Jahrzehnte Diplomatie zwischen China und den USA und begrüßte seine “solide Freundschaft” mit Xi. Die beiden Staaten hatten am 1. Jänner 1979 diplomatische Beziehungen aufgenommen.

Washington verpflichtete sich zugleich, mit Taiwan, das von der Volksrepublik als abtrünnige Provinz betrachtet wird, nur noch inoffizielle Kontakte zu unterhalten. Im selben Jahr trafen sich der damalige US-Präsident Jimmy Carter und der chinesische Staatschef Deng Xiaoping in den USA.

Trump und Xi hatten sich Anfang Dezember am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien auf einen Waffenstillstand im Handelskonflikt geeinigt und die Aussetzung weiterer Strafzölle vereinbart. Im Jänner wollen sich Unterhändler aus Washington und Peking erneut zusammensetzen.

Bereits während der vergangenen Wochen sendete China Zeichen des Entgegenkommens aus. So kündigte Peking an, die im Sommer verhängten Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den USA ab Jänner für drei Monate auszusetzen.

Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Erde hatten sich zuvor mit zusätzlichen Importzöllen auf Güter im Gesamtwert von mehr als 300 Milliarden Dollar (262 Milliarden Euro) belegt. Der Handelsstreit schickte vorübergehend die Börsen auf Talfahrt und belastete die globale Wirtschaft.