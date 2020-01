xchange: Die Welt wartet auf dich!

Auslandspraktika während der Lehrzeit sind eine attraktive Chance für junge Menschen, erste internationale Erfahrungen zu sammeln.

Aber auch die Betriebe profitieren vom Auslandsaufenthalt ihrer Lehrlinge. Neben dem Kennenlernen anderer Länder, Leute und Kulturen verbessern Lehrlinge gleichzeitig ihre sprachlichen Kompetenzen. Außerdem können sie sich neue Arbeitsmethoden und -techniken aneignen und diese im eigenen Unternehmen anwenden. xchange ist ein Projekt der Arge Alp und der IBK (Internationale Bodenseekonferenz) und feiert 2021 das 20-jährige Bestehen. Es handelt sich um ein gefördertes Projekt zum Lehrlingsaustausch. Die Lehrlinge haben die Möglichkeit, zwei bis sechs Wochen in einem Unternehmen in einem anderen Land zu arbeiten. „Jeder Lehrling kann im Rahmen von xchange drei bis vier Wochen seiner betrieblichen Ausbildung in einer Firma eines anderen Landes absolvieren“, erklärt Dr. Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg. „Solche Auslandsaufenthalte sind ein wichtiger Baustein, die betriebliche Ausbildung internationaler und attraktiver zu gestalten. Unternehmen können ihre Ausbildungsplätze so abwechslungsreicher gestalten und erfolgreich bewerben, die Lehrlinge sammeln neue Erfahrungen, sind motiviert und profitieren von neuen Kontakten.“