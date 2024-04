Xavi über Rücktritt vom Rücktritt: "Ist das Beste für Barça"

Nach dem Rücktritt vom Rücktritt hat Barcelona-Trainer Xavi seinen Sinneswandel mit veränderten Vorzeichen begründet. "Damals dachte ich, dass es das Beste für den Verein wäre, zu gehen. Aber die Umstände haben sich geändert, und jetzt denke ich, dass es das Beste für Barça ist weiterzumachen", sagte der 44-Jährige bei einem Medientermin am Donnerstag. Er glaube weiter an das Projekt. "Es war nie eine Frage des Egos oder des Geldes", stellte Xavi klar.

Ende Jänner hatte Xavi noch erklärt, mit seinem Rückzug zum 30. Juni Raum für einen notwendigen Kurswechsel schaffen zu wollen. Außerdem wolle er mehr Zeit für seine Familie haben. Nun kam alles anders. Nach dem Treffen mit Vereinspräsident Joan Laporta, dessen Vize Rafa Yuste und Sportdirektor Deco am Mittwoch erfolgte ein Rückzieher. Der doch dekorierte Ex-Profi, der als Spieler große Erfolge mit den Katalanen feierte, will seinen bis 2025 laufenden Vertrag nun doch erfüllen.

Laporta zeigte sich sehr zufrieden über den Sinneswandel des Coaches. Es sei "eine sehr gute Nachricht, dass Xavi weitermacht", sagte der Clubchef. "Er achtet immer auf Barças Interesse." Auch Laporta merkte an, dass es Xavi nicht ums Geld gegangen sei. "Er hat immer an den Verein gedacht."

Der in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckende FC Barcelona hatte am vergangenen Wochenende 2:3 bei Real Madrid verloren und damit die letzte Chance im Titelrennen eingebüßt. In der Champions League gab es zuvor das Aus im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Große Hoffnungen setzt der Club in die im November geplante Rückkehr ins Camp Nou, das aktuell umgebaut wird.