x-team – Programm für starke Kinder!

Die „aks gesundheit GmbH“ bietet übergewichtigen Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 13 Jahren ein spezielles Gruppenprogramm an.

Beim „x-team“ stehen nicht der sportliche Leistungsgedanke und der Verzicht auf Essen an erster Stelle, sondern die Freude an Bewegung und genussvollem Essen. In den persönlichen Ernährungsberatungen und im gemeinsamen Koch-Workshop lernen Eltern und Kinder viel über gesunde Ernährung, die schmeckt. Tipps und Tricks für das persönliche Wohlbefinden runden das Programm ab.