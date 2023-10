X mit starkem Wertverlust ein Jahr nach Twitter-Übernahme

Elon Musks Online-Plattform X räumt laut Medienberichten einen starken Wertverlust ein, seit der Tech-Milliardär sie vor einem Jahr noch unter dem Namen Twitter gekauft hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben am Montag unter anderem das Magazin "Fortune" und der Finanzdienst Bloomberg. Musk hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt.

Inzwischen benannte er den Dienst in X um und will auf dieser Basis eine App mit mehr Funktionen bis hin zu Finanzdienstleistungen aufbauen. Der Plattform macht seit der Übernahme ein erheblicher Rückgang der Werbeerlöse zu schaffen. Musk sagte mehrfach, dass sie nur noch etwa halb so hoch seien, wie einst bei Twitter.