WWF-Umfrage: Mehrheit für Ausbaustopp bei Skigebieten

Die Mehrheit der Österreicher will die heimische Bergwelt vor einem weiteren Ausbau für Skigebiete geschützt sehen. Das geht aus einer market-Erhebung im Auftrag des Österreich-Ablegers der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF) hervor: Für 87 Prozent von über 1.000 Befragten ist dies im Falle unverbauter Gletscher- und Hochgebirgsregionen nicht akzeptabel. 64 Prozent wünschen sich generell einen Ausbaustopp von Seilbahnen - und 20 Prozent sogar einen Rückbau.

Knapp vor Beginn der heurigen, durch die Coronapandemie erneut eingeschränkten Skisaison fordert der WWF in diesem Kontext daher eine naturverträgliche Tourismuswende inklusive Endausbaugrenzen für Skigebiete. Das Ergebnis der Umfrage interpretierte WWF-Naturschutzleiter Christoph Walder in einer Aussendung am Donnerstag als "klaren Auftrag an die Politik. Der Ausbauwahn in unseren Bergen hat große Narben in unseren alpinen Landschaften und einen massiven Schaden an der Natur hinterlassen".