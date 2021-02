WWF-Report - Bestand von Süßwasserfisch-Arten in Gefahr

Um die Artenvielfalt ist es bei den Süßwasserfischen weltweit schlecht bestellt, wie aus einem Bericht der Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) hervorgeht. Die Umweltschutz-NGO warnt daher vor Fischsterben und den Folgen. Global ist ein Drittel aller Süßwasserfisch-Arten vom Aussterben bedroht. Und das Verschwinden geht laut Studie rasch voran, denn 80 Spezies sind bereits ausgestorben, alleine 16 davon im vergangenen Jahr.

Insgesamt nimmt die Artenvielfalt in Flüssen und Seen weltweit doppelt so rasch ab wie jene in den Meeren oder Wäldern, schreibt der WWF gemeinsam mit 16 weiteren Organisationen in seinem Report. "Zu den Hauptursachen zählen Wasserkraftwerke und Staudämme, Wasserentnahmen für die Bewässerung und die Verschmutzung durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte", berichtet WWF-Flussexperte Gerhard Egger. Die extremen Folgen der Klimakrise und der Überfischung geben den Binnenbewohnern den Rest.