WWF protestiert gegen Ausbau-Pläne im Kraftwerk Kaunertal

Naturschutzorganisationen, darunter der WWF, fordern vom Tiroler landeseigenen Energieversorger Tiwag eine Rücknahme der Ausbau-Pläne für das Kraftwerk Kaunertal und ein Bekenntnis zu einer naturverträglichen Energiewende. Die Pläne für das Mega-Pumspeicherkraftwerk wurden erstmals 2009 eingereicht, derzeit liegen sie zur UVP-Prüfung vor. "Wer gegen Wasserkraft ist, fördert Atomstrom und befeuert den Klimawandel", hielt Energielandesrat LHStv. Josef Geisler (ÖVP) dagegen.

Im Rahmen einer Protestaktion am Mittwoch entrollten WWF Österreich und die Vereine "Lebenswertes Kaunertal" und "Wildwasser Erhalten Tirol" (WET) vor der Zentrale des für den Ausbau zuständigen Tiwag-Konzerns in Innsbruck ein Banner, das die Dimensionen des geplanten Staudamms zeigt. Mit seinen 120 Metern wäre der Staudamm fast so hoch wie der Stephansdom in Wien und sieben Mal so hoch wie das Goldene Dachl.