WWF fürchtet "Katastrophe" wegen Überfischung der Weltmeere

Ungeachtet aller Warnrufe nimmt die rücksichtslose Plünderung der Weltmeere weiterhin rapide zu. Bereits 35,4 Prozent aller Fischbestände waren 2019 überfischt. Das geht aus dem Fischereibericht der Welternährungsorganisation (FAO) hervor. Er wurde am Mittwoch auf der zweiten Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Lissabon veröffentlicht. Das seien 1,2 Punkte über dem Wert von 2017, sagte Karoline Schacht von der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland.

"Ohne Richtungswechsel steuern wir weiter auf eine ökologische Katastrophe zu", warnte die Fischerei-Expertin. In einer Mitteilung von WWF erklärte sie, die Entwicklung sei "fatal für die Ernährungssicherheit von mehreren Milliarden Menschen" und müsse als "schrilles Warnsignal verstanden werden".

Nicht nur Umweltschützer sind empört und entgeistert. Kleinfischer Oscar aus Costa Rica, der in Lissabon auf die Probleme seiner Zunft aufgrund der Überfischung weiter Küstengewässer durch ausländische Riesenfangflotten aufmerksam machen will, zeigte sich "traurig". "Das ist, als würde man in der Wüste rufen", sagte der "Sohn, Enkel und Urenkel von Kleinfischern". Man müsse jedes Jahr immer weiter rausfahren, um Fische zu finden.