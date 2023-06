"Wut & Wandel" beim wellenklaenge-Festival in Lunz am See

Die diesjährige Ausgabe des "wellenklaenge"-Festivals in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) steht unter dem Motto "Wut & Wandel". Den Auftakt macht Veranstalterangaben zufolge am 14. Juli der Anja Om Plus Chor, die Singer-Songwriterin Oska sorgt am 29. Juli auf der Seebühne - quasi dem Herzstück des Events - für den Abschluss.

Programmiert wird das Festival von Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, die seit 2018 die Intendanz innehaben. "Wir brauchen diese Wut, damit sich Dinge verändern", heißt es seitens der Veranstalter zum diesjährigen Motto. Oftmals stelle sich der Mensch nicht den möglichen Widerständen, sondern wähle den leichteren Weg. "Die Frage ist jedoch: Finden wir nicht gerade abseits der ausgetretenen Pfade die allerschönsten Blumen?"

Künstlerische Blüten gibt es in Lunz am See im Rahmen des Festivals an insgesamt zwölf Terminen zu entdecken. Auf dem Programm stehen gleich mehrere Abendkonzerte, ein Stelldichein geben sich hier u.a. das Mathias Eick Quintet (15. Juli) und das Lena Jonsson Trio (20. Juli). Ebenfalls geboten wird eine Märchenwanderung, die sich am 18. Juli am Leitthema "Wut & Wandel" orientieren wird.

(S E R V I C E - Festival "wellenklaenge", Lunz am See, 14. bis 29. Juli, )