Wunsch zum 50. Geburtstag: Erweiterung der Sportanlage

Jubilar FC Renault Malin Sulz hofft in den nächsten Jahren auf eine Verbesserung in der Infrastruktur.

SULZ. Die zweitägigen Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehen von Fußball Landesligist FC Renault Malin Sulz sind schon wieder Geschichte. Das große Fest mit dem Schwerpunkt der musikalischen Auftritten der Militärmusik Vorarlberg und den Bands Alpensound und dabado sowie einem abwechslungsreichen Spitzenprogramm im Rahmen der Sulner Mini Dorfäktschn bot für Jung und Alt allerbeste Unterhaltung. Der Fußballverein ist in der knapp 2700 Einwohner zählenden Gemeinde der mit Abstand größte Klub und bietet den 250 Aktiven eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Bei der Eröffnungsfeier wurde FC Sulz Marketing-Verantwortlicher Hans Leiner zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Für seine 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Platzwart erhielt Hartmut Förster das goldene Ehrenzeichen des FC Sulz überreicht. Zum 50. Geburtstag wünscht sich der Sulner Fußballklub eine wesentliche Verbesserung in Sachen Infrastruktur. Der Sportplatz Sulz, neben dem Erlebnisbad Frutzau, ist längst in die Jahre gekommen. In den letzten fünf Jahrzehnten wurde wenige Investitutionen getätigt. Die Erweiterung der Sportanlage Sulz ist unumgänglich. Vor allem die alten Umkleidekabinen entsprechen nicht mehr dem neuen Standard. Weiters sollte ein neuer Trainingsplatz oder ein Allwetter-Spielfeld in den nächsten Jahren entstehen. Probleme gibt es auch in den Heimspielen der ersten Kampfmannschaft oder bei diversen Events wegen den zu wenig zur Verfügung stehenden Parkplätzen für die Aktiven und die Zuschauer. „Um den Kindern und Jugendlichen die entsprechenden Rahmenbedingungen auch in naher Zukunft bieten zu können, braucht es möglichst bald eine Erweiterung der Sportanlage“, hofft FC Sulz Obmann Rainer Welte auf ein positives Echo seitens der Sulner Politiker.VN-TK