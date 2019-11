Wunderschöner Christkindlemarkt am Schlossplatz

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, lädt Sie der Hohenemser Christkindlemarkt von 13 bis 19 Uhr zum Adventsplausch, Genießen und Bummeln ein. Der Schlossplatz verwandelt sich in eine weihnachtliche Märchenwelt, in der eine Pferdekutsche, der Nikolaus und ein Nostalgie-Karussell nicht fehlen dürfen.

Unzählige weihnachtliche Stände schmücken die Innenstadt und bieten Kunsthandwerke, Schmuck, Dekorationselemente, Edelbrände, Kekse, Nüsse, flauschige Felle und vieles mehr an. Die Hohenemser Gastronomen arrangieren ein stimmungsvolles Genusserlebnis und lassen diesen Sonntagnachmittag für Sie zu einem stimmigen vorweihnachtlichen Sonntag werden.