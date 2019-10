Wütende Bauern blockieren Straßen in Den Haag

Aus Protest gegen Umweltauflagen haben Tausende Bauern in Den Haag demonstriert und mit Traktoren Straßen blockiert. Vor dem Hauptbahnhof entzündeten sie am Mittwoch Feuerwerkskörper. Die Polizei riegelte das Regierungsviertel ab. Der Bürgermeister und die Regierung ermahnten die Bauern zur Gewaltlosigkeit.

Daher hatte die Regierung Maßnahmen angekündigt. So soll die Vergrößerung von Höfen begrenzt werden. Auch will die Regierung ein Programm starten, um Bauern freiwillig auszukaufen. Auch Tempolimits im Straßenverkehr sind geplant. Wegen des zu hohen Ausstoßes von Stickstoff mussten rund 18 000 Bauprojekte vorläufig still gelegt werden.