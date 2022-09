„Wünsche mir eine geordnete Übergabe!“

Bürgermeister Philibert Ellensohn möchte sein Amt noch heuer übergeben.

Ihr Plan war, das Bürgermeisteramt im Frühjahr 2022 in jüngere Hände zu übergeben. Hat sich noch keine Nachfolgelösung ergeben?

Ellensohn: Einer der Hauptgründe , wieso ich immer noch auf dem Bürgermeistersstuhl sitze, ist, dass ich das Projekt Riedlequelle noch abschließen möchte. Damit hätten wir in Zukunft eine zweite gefasste Quelle in Viktorsberg und die Eigenversorgung mit Trinkwasser wäre gesichert. Bis jetzt haben wir nur eine Quelle und werden von der Gemeinde Sulz mitversorgt. Auf einem Bein steht man aber nicht gut, außerdem ist der Ertrag aus unserer Quelle wegen Trockenheit um 50 Prozent zurückgegangen. Die Riedlequelle ist im Besitz der Agrargemeinschaft Klaus, wir haben schon alles Vertragliche geregelt und stehen kurz vor der Einreichung.

Das Thema REP hätten Sie ja auch gern ihrem/ihrer Nachfolger/Nachfolgerin übergeben – wie weit ist man hier in Viktorsberg?

Wie ist der Stand der Dinge bei der geplanten Wohnanlage – ist hier der Baustart planmäßig erfolgt?

Ellensohn: Ja, am 4. Mai 2022 war Spatenstich. Es ist eine gemischte Wohnanlage mit insgesamt 12 Einheiten von 53 m² bis 88 m². Vier der Wohnungen bekommt die Gemeinde Viktorsberg als gemeinnützige Wohnungen – zwei über die Wohnbauselbsthilfe und zwei bekommen wir zu den gleichen Bedingungen von Wilhelm + Mayer. So wie es derzeit ausschaut, wird der Rohbau wohl noch vor dem Winter fertig. Ein Einzug wird frühestens Ende 2023 stattfinden.

Wie ist allgemein in diesen herausfordernden Zeiten die Stimmung in Viktorsberg?

Welche Themen stehen aktuell auf der Tagesordnung der Gemeindeverantwortlichen?

In welchen Bereichen setzen Sie auf regionale Kooperationen?

Was wünschen Sie sich für Ihre Gemeinde?

Ellensohn: Einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Ich wünsche mir, dass jemand mein Amt übernimmt, der oder die eine gewisse Erfahrung in der Gemeindepolitik hat. Ich war auch zehn Jahre in der Gemeindevertretung, bevor ich Bürgermeister wurde. Gerne würde ich die Person noch einarbeiten, so dass für die Bürger in Viktorsberg keine Nachteile spürbar werden.